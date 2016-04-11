Бухарест, 11 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Румыния считает вредными дискуссии о вхождении Молдавии в Евросоюз в первую очередь для самого Кишинева. Как заявил в интервью радиостанции Europa Liberă румынский европарламентарий Зигфрид Мурешан, вместо того, чтобы раздражать Брюссель и европейские столицы разговорами о вступлении в Евросоюз, Молдавии следовало бы заняться внедрением реформ.

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Мурешан подчеркнул, что Молдавия не отвечает требованиям для присоединения, а ЕС не готов к расширению, поэтому возможная заявка Кишинева на этот счет вызвала бы «сопротивление». Выполнение соглашения об ассоциации с ЕС, по его словам, является лучшим средством сближения Молдавии с Евросоюзом. «Абстрактное обсуждение подачи некоего листка (заявки на присоединение — прим. ИА REGNUM) в Брюссель ничем не поможет людям, не создаст рабочие места, не принесёт стабильность, не приведёт к укреплению судебной системы, прокуратуры или учреждений по борьбе с коррупцией и контролю неподкупности. Улучшение работы различных учреждений и судебной системы, искоренение мошенничества и случаев уклонения от уплаты налогов могут быть достигнуты путём реализации Соглашения об ассоциации», — уверен Мурешан.

По его словам, заводить разговор о вступлении можно будет не ранее чем через 5−6 лет, да и то лишь в том случае, если Молдавия к тому времени будет готова: проведет реформы, укрепит госучреждения и так далее. «В этом случае дискуссии о вступлении будут проходить намного проще и не встретят в Брюсселе сопротивления. Сегодня же, к сожалению, они встретят сопротивление», — подчеркнул депутат Европарламента.

Другой румынский европарламентарий Теодор Столожан заявил, что для развития Молдавии — «самой слаборазвитой стране Европы» — важно обеспечить политическую стабильность. На данный момент, по его словам, ни граждане Молдавии, ни «внешние партнеры» не доверяют молдавским властям. Молдавия, по его словам, должна решить: либо она реально хочет внедрять Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, либо хочет «сидеть на двух стульях».

ИА REGNUM напоминает, что ранее молдавские власти изъявляли намерение подать заявку на вступление в ЕС еще в 2015 году, затем сроки сместились на 2016 год, затем — на 2018-й. В марте 2016 года лидер правящей в Молдавии Демпартии Мариан Лупу заявил, что такая заявка может быть подана в 2019 году.

Параллельно в Кишиневе и Бухаресте был актуализирован план присоединения Молдавии к Румынии в 2018—2019 гг. Сторонники данного сценария полагают, что это единственный способ вхождения территории Молдавии в ЕС в ближайшие два десятилетия.