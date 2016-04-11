Алтайский край, 11 апреля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Сотрудники Пограничного управления УФСБ по Алтайскому краю вынуждены были организовать погоню и применить физическую силу в отношении нескольких пьяных мужчин — нарушителей пограничной зоны. Среди задержанных оказались двое сотрудников филиала ОАО «МРСК Сибирь» — «Алтайэнерго». Подробности сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничники, советский плакат

Автомобиль УАЗ «Патриот» был остановлен возле автомобильного пункта пропуска Веселоярск в целях проверки законности нахождения граждан в непосредственной близости от государственной границы РФ. Находившееся в нем пятеро мужчин были в состоянии алкогольного опьянения и попытались скрыться.

«Водитель автомобиля на посту пограничного контроля, расположенного на границе Локтевского и Рубцовского районов Алтайского края, проигнорировал требования сотрудников Пограничного управления об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в направлении г. Рубцовска. Пытаясь скрыться от пограничного наряда, водитель опасно маневрировал, неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу жизни не только пассажиров, но и окружающих», — отмечается в пресс-релизе пограничного управления.

Пограничники поясняют, что УАЗ «Патриот» они вынуждены были останавливать в принудительном порядке. «На требования предъявить паспорта и пропуска, дающие право нахождения в пограничной зоне, водитель и пассажиры, ответили отказом в грубой форме и предприняли очередную попытку скрыться. Не добившись от пьяных лиц понимания и исчерпав все способы вразумить нарушителей, сотрудникам Пограничного управления не осталось ничего, кроме как после предупреждения применить физическую силу и специальные средства, после чего все правонарушители были доставлены на пограничную заставу для проведения разбирательства», — пояснили пограничники.

Нарушители в итоге были оштрафованы, а некоторые, постановлением мирового судьи судебного участка Рубцовского района Алтайского края, даже получили в наказание арест сроком на одни сутки.