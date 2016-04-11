Москва, 11 апреля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением. По мнению аналитика ГК Forex Clu Валерия Полховского, это произошло после того, как представители инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что на встрече ОПЕК+ в Дохе 17 апреля с высокой вероятностью не будет достигнуто соглашение о заморозке добычи.

lukoil.ru Нефтяные вышки

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«Сейчас на рынке будет очень много спекуляций относительно того, чем закончится встреча в Дохе. Все выглядело очень предсказуемо буквально еще 10 дней назад, до того как Саудовская Аравия снова сменила свою риторику, заявив, что заморозит добычу, только если Иран сделает то же самое. Теперь же возник элемент непредсказуемости, и рынок может очень нервно реагировать на любые новости, касающиеся исхода этой встречи», — считает Полховский.

«Если шансы на достижение соглашения будут снижаться, то цены будут склонны двигаться в сторону 35 долларов за баррель, а если будут повышаться, то Brent может закрепиться выше 45 долларов и приблизиться к 50 долларам за баррель», — предполагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне в 11:00 по мск с открытия недели снижались на 0,8% и пребывали в районе 41,57 доллара за баррель. Одновременно майские контракты WTI теряли 0,9% и находились в области 39,44.