Лондон, 11 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Британские антропологи выдвинули новую версию причин вымирания неандертальцев, сообщает American Journal of Physical Anthropology.

phys.org Неандерталец

Их версия гласит, что массовая миграция современных людей из Африки в Европу сопровождалась распространением смертельных для северных гоминидов инфекционных заболеваний.

Результаты изучения ДНК, выделенной из костей алтайских неандертальцев и Денисовского человека показали, что в их геноме присутствуют участки, отвечающие за устойчивость к евразийским болезням. Но, в отличие от неандертальцев, Homo sapiens обладали иммунитетом к африканским вирусам.

Ученые считают, что скрещивание современных людей с неандертальцами передавало им восприимчивость к болезням типа туберкулеза, язвы желудка, герпеса или заражения ленточными червями. Эти болезни способны сильно ослабить охотников-собирателей, кем и являлись неандертальцы, снизить их шансы на выживание и привести к вымиранию.

По мнению ученых, пришедшие из Африки люди также получили от неандертальцев генетические компоненты, дающие иммунитет к евразийским заболеваниям.

Но, по неизвестным причинам, неандертальцы оказались менее защищены от «новых» болезней и вымерли от них.

Стоит отметить, что в ходе исследования были изучены остатки ДНК древних патогенов. Выяснилось, что инфекционные заболевания развивались вместе с людьми и появились значительно раньше развития скотоводства и земледелия.

Исследователи особо подчеркнули, что это человек передал домашним животным свои болезни, а не наоборот, как считалось ранее.