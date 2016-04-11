Москва, 11 апреля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 12 апреля, сообщает регулятор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Курс доллара упал на 34,12 копейки до 67,1250 рубля. Евро подешевел на 19,31 копейки и составил 76,4957 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 27,46 копейки и составила 71,3418 руб.

Ранее в ходе торгов нефть марки Brent превысила $43 за баррель