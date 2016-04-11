Москва, 11 апреля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине необходимо действовать более объективно, особенно в отношении действий вооружённых сил Украины. Об этом 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Не удивляйтесь, что там, где война, всегда найдётся оружие. Вопрос не в том, что первый замглавы спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг пытался делать заявления, которые мы считаем не вполне объективными. Вообще, миссия ОБСЕ могла бы быть более объективной — особенно в отношении действий ВСУ», — сказал Лавров.

По его словам, Киеву выгодно провоцировать возобновление боевых действий, чтобы отвлечь внимание от неспособности выполнить обязательства по Минским соглашениям: «Задача не в том, чтобы выискивать аргументы друг против друга, а в том, чтобы решать суть проблемы. Если кто-то заинтересован в атаках в рамках информационной войны, то тем самым люди оправдывают бездействие Киева по Минским договорённостям».

Напомним, в феврале 2014 года в Киеве произошёл государственный переворот, после которого президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть страну. Также спустя некоторое время в результате референдума Крым принял решение войти в состав РФ. В свою очередь, для подавления волнений в Донбассе Киев направил вооружённые силы, в результате чего на востоке страны началась гражданская война.