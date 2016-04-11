Астрахань, 11 апреля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Астраханская область перешла на усиленный режим безопасности, сообщает агентство новостей «Астрахань 24» со ссылкой на источник в региональном управлении МВД. Причиной стали теракты, произошедшие сегодня в Ставропольском крае.

Vitaly V. Kuzmin ОМОН наготове

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Появилось видео с места подрыва у здания МВД в Ставропольском крае

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв неустановленного устройства у входа в здание в РОВД по Новоселицкому району прогремел сегодня, 11 апреля, в 10:10 в селе Новоселицком. Сообщается о трех террористах смертниках. Один из них успел себя подорвать на самодельной бомбе, двое других также планировали привести в действие СВУ, но были уничтожены силовиками.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. В районе, где произошел теракт, действует режим контртеррористической операции. Жителям близлежащих домов запрещено покидать жилища, эвакуированы школы и детсады.