Краснодар, 11 апреля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В ходе проведенного обследования трубопровода специалисты предприятия выявили засор, препятствующий движению стоков по канализационному коллектору, проходящему по ул. Стахановской краевого центра. Многочисленные попытки специалистов водоканала устранить засор стандартным способом при помощи насосно-промывочных машин оказались безуспешны, после чего было принято решение об установке временно перекачивающей станции в обход образовавшегося засора, что позволило обеспечить бесперебойное водоотведение на объектах, находящихся в зоне действия данного коллектора.

ООО «Краснодар Водоканал» Очистные сооружения

Как выяснилось, нарушение самотечности коллектора было вызвано попаданием в него бытового мусора. Устранение таких загрязнений — очень трудоёмкое дело, ведь в самотечной канализации любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам. В течение нескольких дней силами бригад аварийно-восстановительных работ ООО «Краснодар Водоканал» работа коллектора была восстановлена.

«Проблема засоров канализационной системы довольно остро стоит не только перед нашим предприятием, но и перед всем городом, — отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов. — Только с начала этого года специалисты «Водоканала» устранили около двух тысяч засоров и их причина в большинстве случаев — в безответственном отношении некоторых горожан к хозяйственно-бытовой канализации. К сожалению, из-за недопустимых действий некоторых жителей страдают и добропорядочные граждане, соблюдающие все правила пользования системой водоотведения. Ответственность за работу сетей канализации города возложена на ООО «Краснодар Водоканал». Поэтому даже в случаях ее ненадлежащего использования жителями, отвечать все равно будет предприятие. Таким образом сотни тысяч рублей, которые могли бы быть направлены на модернизацию сетей водоотведения, водоканал вынужден вкладывать в ликвидацию засоров и нормализацию работы коллектора. Мы призываем всех краснодарцев внимательно отнестись к данной проблеме и помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани».

На сегодняшний день в Краснодаре большой урон канализационной системе наносит сбрасывание в нее предметов личной гигиены, в частности синтетических одноразовых полотенец. При попадании данного материала в канализацию образуются плотные нерастворяемые в воде засоры, а разрастание подобных тканевых «пробок» чрезвычайно опасно для функционирования всей системы канализования: от колодца до очистных сооружений. Необходимо понимать, что неправильная утилизация самых обычных бытовых предметов ежедневного пользования может нанести непоправимый урон таким серьезным техническим объектам, как канализационные насосные станции и очистные сооружения города, бесперебойное функционирование которых позволяет обеспечивать стабильное предоставление горожанам услуги водоотведения.

Проблема предотвращения загрязнения систем канализации поднималась руководством ООО «Краснодар Водоканал» на совещаниях самого различного уровня, которые были посвящены проблеме экологической безопасности столицы края. Специалисты краснодарского водоканала внесли свои предложения по решению ряда вопросов по предотвращению образования засоров и разработке плана мероприятий, направленных на повышение культуры пользования канализационной системой Краснодара.