Воронеж, 11 апреля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Сведения о доходах и их источниках депутатов Воронежской областной думы за 2014 год не опубликованы в открытом доступе — об этом говорится в докладе НКО «Трансперенси Интернешнл — Россия», опубликованном 8 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Курской областной думы Отчет курских депутатов о доходах

Согласно данным доклада по итогам мониторинга доступности сведений о доходах и имуществе депутатов законодательных собраний субъектов Российской̆ Федерации за 2014 год, который проводила рабочая группа, Воронежская областная дума оказалась единственным региональным органом законодательной власти, где «рабочей̆ группе не удалось обнаружить ни одной̆ депутатской̆ декларации», при том что в облдуме работали 55 депутатов.

Подтвердили данные общественников и в прокуратуре Воронежской области — согласно официальному ответу прокуратуры, направленному в адрес организации в мае прошлого года, «мониторинг официального сайта Воронежской областной думы свидетельствует о неисполнении установленной законодательством обязанности о размещении сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов законодательного органа региональной власти за 2013 г.».

Как пояснили в прокуратуре, нарушения «стали возможными в том числе из-за наличия неопределенности формулировок» в законе Воронежской области «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Воронежской областной думы». Информация о нарушениях, добавили в прокуратуре, направлена в адрес председателя облдумы.

На сайте Воронежской областной думы корреспонденту ИА REGNUM действительно данных о доходах депутатов за 2014 год найти не удалось. Зато обнаружилась форма для отчета о доходах и информация о комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах — в нее входят пять депутатов, все члены «Единой России».

Между тем в докладе «Трансперенси Интернешнл — Россия» речь идет о доходах депутатов Воронежской облдумы пятого созыва. В сентябре 2015 года прошли выборы депутатов уже нового, шестого созыва. При этом все депутаты — и старожилы, и новички — при подаче документов на участие в выборах отчитывались о своих доходах за 2014 год.

Данные о доходах депутатов за 2015 год на сайте облдумы должны появиться — по крайней мере, соответствующее решение было принято на последнем заседании думы в марте. Кроме того, согласно изменениям в областном законе, за непредоставление сведений о доходах и их источниках депутат может лишиться мандата.

Добавим, что в числе региональных органов законодательной власти, полностью опубликовавших сведения о доходах депутатов за 2014 год, из соседей Воронежской области по Центральному федеральному округу оказались Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская области.

А вот законодательные собрания Курской, Тамбовской, Тульской, Костромской, Ярославской опубликовали сведения о доходах депутатов, но далеко не всех и далеко не в полном объеме.

Так, Курская областная дума требования закона выполнила — но лишь формально. Из 45 депутатов регионального парламента декларации пяти не представлены вообще. Сам же раздел сайта, где размещена информация о доходах, представляет собой список из двух десятков однотипных строчек «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Курской областной Думы, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.». В скрывающихся по ссылкам PDF-документам декларации депутатов расположены в произвольном порядке, при этом документ может содержать сведения как по одному, так и по нескольким депутатам сразу. Разумеется, рядовому избирателю найти в этой свалке документов данные по конкретному депутату практически невозможно. На это, видимо, и сделан расчет.