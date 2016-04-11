Москва, 11 апреля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Украинский политик Арсений Яценюк, который накануне, 10 апреля, подал в отставку с поста премьер-министра Украины, не внёс никакого положительного вклада в урегулирование отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщил журналистам сегодня, 11 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А то

Журналисты попросили Пескова прокомментировать отставку Яценюка. Песков отметил, что ушедший в отставку украинский премьер-министр не запомнился серьёзным вкладом в улучшение отношений с Россией. Более того, трудно назвать и меры, которые он принял для избавления Украины от кризисного состояния.

«Я имею в виду ситуацию на юго-востоке страны», — пояснил Песков.

Журналисты также попросили пресс-секретаря президента дать прогноз о возможности улучшения отношений Москвы и Киева после замены премьер-министра. Песков ответил, что для России важнейшим остаётся выполнение всеми сторонами Минских соглашений, а под документом стоит подпись президента Украины Петра Порошенко.

«Но для нас всё-таки главное, что подпись под Минскими соглашениями стоит главы государства, и мы всё-таки по-прежнему надеемся, что Киев всё-таки выполнит те обязательства, которые на себя взял», — сообщил политик.

По словам Пескова, кадровые изменения в правительстве не должны тормозить политическое урегулирование ситуации на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Яценюк заявил об уходе в отставку. По его словам, без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной. Верховная рада будет утверждать отставку 12 апреля.