Москва, 11 апреля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам письмо и.о. главы Чечни Рамзана Кадырова президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации по передаче Чечне «Чеченнефтехимпрома» и поддержать ряд других проектов. По его словам, Кремль не анонсирует и не комментирует повседневную деловую переписку между регионами и федеральным центром. Ежедневно президенту РФ поступает огромное количество писем от глав регионов, где содержатся «просьбы или о финансовой поддержке, или там излагаются какие-то проблемы, поэтому это обычная повседневная практика», — сказал Песков.

chnefhimp.ru Нефтяная промышленность

Ранее исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой разобраться в том, что ряд важных проектов, инициированных руководством Чечни, не получают поддержку федерального правительства.

В частности, речь шла о проекте передачи энергетической компании «Чеченнефтехимпром» в ведение Чечни. По данным газеты «Коммерсантъ», обращение, поступившее к Путину от Кадырова, президент перенаправил вице-премьеру России Аркадию Дворковичу.

Также Кадыров поднял вопрос необходимости переселения 25 тыс. человек из оползневых зон и восстановления аэропорта Грозного, обоснования для финансирования работ по восстановлению которого власти Чечни запрашивали ещё в начале 2014 года.