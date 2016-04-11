Новосибирск, 11 апреля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области с начала года составил 101,9%, при этом цены на продовольственные товары увеличились на 2,%, непродовольственные — на 2,4%, платные услуги населению — на 0,8%, сообщает Новосибирскстат.

goodfon.ru Продуктовая тележка

Среди продовольственных товаров больше всего с начала года подорожали чеснок (на 41,3%), груши (на 22,3%), бананы (на 18,8%) и яблоки (на 10,3%). Кроме этого, выросли цены на овсяные хлопья «Геркулес» (на 16,6%), шоколад (на 10,3%), сырки творожные, глазированные шоколадом (на 9,6%), оливковое масло (на 9,1%), а также солёные и копчёные деликатесы из рыбы, детское питание, сыры сычужные твёрдые и мягкие, национальные сыры и брынза, жевательная резинка, гречневая крупа, минеральная вода, чай, кофе, мороженое (на 5−8%).

Дешевле стали огурцы (на 16,9%), апельсины (на 7,8%), картофель (на 4,5%), бескостная свинина (на 3,4%), газированная вода и помидоры (на 2,9%).

Из непродовольственных товаров наибольшее повышение цен зарегистрировано на велосипеды для детей дошкольного возраста (на 32,2%), футбольные мячи (на 18%), роликовые коньки (на 15,4%), куртки для детей дошкольного возраста (на 11,7%), пелёнки для новорожденных (на 11,6%), костюмы трикотажные для детей ясельного возраста (на 11,3%), мужские ветровки (на 10,9%) и джинсы (на 8,8%), женские закрытые туфли из натуральной кожи (на 9,6%), швейные машины (на 9,4%), легковые автомобили иностранной марки, собранные на территории России (на 9,3%), наручные часы (на 8,8%).

Снизились в цене садовые лопаты, наборы корпусной мебели, ювелирные изделия, проигрыватели (на 3−4%).

Подорожали и услуги для населения. В первую очередь это отразилось на удостоверениях завещания в нотариальной конторе (на 39,2%), абонентской плате за радиотрансляционную точку (на 26,6%), посещении музеев и выставок (на 11,9%), услугах в сфере зарубежного туризма (на 5,4%).

Выросли тарифы на повременную оплату при пользовании домашним телефоном (на 8,3%) и отправку обычной телеграммы (на 7,4%), проезд в междугороднем автобусе (на 4,2%) и в такси (на 4%), содержание и ремонт жилья для граждан — собственников (на 6,6%)

В то же время подешевели проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда (на 12%), полёт на самолёте в салоне экономического класса (на 7,4%), годовая стоимость полиса добровольного страхования легковых автомобилей от стандартных рисков (на 6,1%) и разговор по сотовой связи (на 4,7%).

Согласно данным статистиков, изменилась и стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области. В марте 2016 года она составила 3935,29 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 0,7%, а с декабрём прошлого года ‑ на 1,5%.

В структуре стоимости набора сейчас преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,8%, на долю молочных продуктов приходится 19,4%, мяса и мясопродуктов — 17,7%, плодов и овощей — 16,4%, рыбы — 5,1%, жиров — 4,7%, чая, соли и специй — 3,9%, сахара и кондитерских изделий — 2,9%, яиц — 2,1%.