Калуга, 11 апреля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. 25 школьникам из муниципалитетов Калужской области торжественно вручены значки ГТО III-й и IV-ой ступеней и удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщили сегодня, 11 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном Министерстве спорта, в 2015 году награжденные школьники выполнили нормативы в рамках II-ого регионального этапа фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Фото Дениса Новикова

Символично, что вручение знаков и удостоверений в регионе проходит в год 85-летия со дня принятия программы физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях «Готов к труду и обороне СССР» (1931 год), а также в преддверии Дня Победы, отметили в министерстве. В апреле-мае знаки и удостиоверения ГТО получит еще 41 учащийся общеобразовательных организаций муниципальных образований области.

Напомним, возрождение забытого с 1991 года физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» началось по инициативе президента РФ в 2014 году.

В настоящее время в Калужской области к сдаче норм ГТО приступили свыше 5 тысяч школьников. Вручение знаков отличия проходит в рамках мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК «Готов к труду и обороне».