Бишкек, 11 апреля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Темир Сариев подал заявление об уходе с занимаемого поста. Об этом глава Кабинета министров заявил сегодня, 11 апреля, выступая на внеочередном заседании правительства республики.

oscepa.org Премьер-министр Киргизии Темир Сариев

«Я проинформировал об этом президента страны. Уважаемые члены правительства, я с вами открыто и плотно работал. И никто из вас не сможет это опровергнуть», — подчеркнул он.

Чиновник заострил внимание на том, что за тот период, когда он возглавлял Кабмин, парламент страны дважды выражал доверие правительству. «Я ощущал поддержку президента. Мы смогли работать со всеми государственным органами», — сказал он.

Говоря о коррупционном скандале, разгоревшемся вокруг строительства автотрассы «Балыкчы — Корумду», Темир Сариев сообщил, что «никогда не был причастен к проведению тендера на строительство этой дороги». «За проект ответственность несет Министерство транспорта и коммуникаций. Министр Аргымбек Малабаев потерял мое доверие. Он свою ответственность пытается возложить на других. Поэтому я направлял представление о его увольнении», — пояснил он.

Также премьер-министр высказал мнение, что некоторые депутаты парламента Киргизии пытаются дискредитировать правительство, исходя из личных интересов. «Канат Исаев (лидер парламентской фракции «Кыргызстан». — Прим. ИА REGNUM ) сам признался, что имеет отношение к компании, которая не смогла выиграть тендер на строительство автодороги, но был инициатором создания депутатской комиссии», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее члены специальной депутатской комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств коррупционного скандала, связанного с тендером по реконструкции автомобильной дороги трассы «Балыкчи — Корумду», заявили о том, что выявили многочисленные нарушения, допущенные премьер-министром Темиром Сариевым, его окружением и руководством Министерства транспорта и коммуникаций республики при проведении конкурса.