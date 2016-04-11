Москва, 11 апреля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Алабино Московской области на площадке, представляющей собой макет, идеально имитирующий Красную площадь, проходят тренировки сводного парадного расчёта, сформированного для участия в 143-м военном параде в Москве 9 мая 2016 года, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади

Традиционно в состав парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений, суворовских и нахимовского училищ, воинских частей и курсантов военно-учебных заведений Министерства обороны РФ и других силовых ведомств.

Впервые по Красной площади пройдет сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета Минобороны РФ и Вольского военного института материального обеспечения (филиала) Военной академии имени генерала армии А. В. Хрулева.

Всего в тренировках принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано более 100 единиц современного вооружения и военной техники (автомобили «Тигр», танки Т-90, бронетранспортёры БТР-82А, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Ярс» и др.), а также перспективные образцы военной техники (танки «Армата», БМП и БТР «Курганец» и «Бумеранг», самоходный артиллерийский комплекс «Коалиция»).

Тренировки парадных расчётов в Алабино проводятся 3 раза в неделю.

Напомним, военные парады в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 26 городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве участники праздника смогут «зажечь» 10-метровый Вечный огонь на Поклонной горе. Кроме того, в День Победы в столице будет вывешено более 14 тысяч флагов. На Воробьёвых горах будет установлен самый большой красный флаг высотой 24 метра.