Киев, 11 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Уже сегодня парламентские фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» могут сформировать новую коалицию в Верховной раде. Об этом 11 апреля в кулуарах парламента журналистам заявил народный депутат Украины, председатель фракции БПП Юрий Луценко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новое правительство Украины

«Думаю, этот процесс будет завершен сегодня во время заседания фракций… Процесс формирования коалиции фракций, которые должны подать новую кандидатуру премьер-министра, завершится в ближайшее время. Хочу отметить, что ничего подобного с «тушкованием» (пополнение коалиции за счет переманивания депутатов из других парламентских фракций — прим. ИА REGNUM), о чем упоминают старожилы парламента, не произойдет. Внефракционные депутаты коалиции становятся фракционными депутатами коалиции. Они это делают, чтобы выполнить конституционное требование о подаче новой кандидатуры (премьера) коалицией фракций», — сказал Луценко.

По его словам, БПП и НФ для формирования коалиции не хватает четырех внефракционных депутатов.

«Думаю, что в ближайшее время они поступят на рассмотрение фракций, которые их примут на своих заседаниях. Мы такое решение будем принимать в 17:00, а завтра с трибуны Верховной рады они (новые члены фракции БПП) будут оглашены… Фракции коалиции были вынуждены увеличить свою численность до 226 человек, чтобы на сборах двух фракций проголосовать за кандидатуру премьер-министра и в соответствии с установленным Конституцией порядком подать кандидатуру президенту. Он ее внесет в парламент. Надеюсь, на этой неделе мы получим нового премьера и новое правительство, нового генпрокурора, возможно, будут и другие новые кадровые назначения, что позволит стране работать, а не только заниматься политическими баталиями», — считает Луценко.

Он прогнозирует, что новая парламентская коалиция поддержит кандидатуру нынешнего спикера Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

«Я могу прогнозировать, что коалиция фракций БПП и НФ внесет кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра, и президент ее внесет в парламент. Это можно легко спрогнозировать. Это произойдет после того, как закончится официальный процесс формирования (коалиции) — 226 (депутатов) на две фракции», — напомнил Луценко.

При этом он заверил, что украинские олигархи не оказывали влияния на формирование новой парламентской коалиции.

«Никаких действий Ахметова, Фирташа, Левочкина в ходе формирования коалиции двух фракций и нового правительства мне, как участнику всех этих круглосуточных переговоров, не известно. Это исключительно фантазии на вольную тему того, кто хочет быть на плаву журналистики», — считает Луценко.

Соратник Порошенко также полагает, что после отставки премьер-министр Яценюк продолжит карьеру в украинской политике.

«Арсению Петровичу стало легче жить. Я по себе знаю — после отставки намного легче жить. Арсений Петрович собирается уйти в отставку, оставаясь политическим деятелем, лидером своей партии НФ. Никаких разговоров о назначении его на ту или иную должность не велось», — заверил Луценко.