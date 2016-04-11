Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Донские следователи приступили к расследованию кровавой драмы, которая произошла в Красном Сулине в ночь на 10 апреля. Мужчина подозревается в убийстве супруги. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 11 апреля, в отношении жителя города возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Tim Hipps Охотничье ружьё

По версии следствия, преступление пьяный мужчина совершил в ходе конфликта с женой. Он выстрелил в супругу из охотничьего ружья. От полученного ранения в область живота женщина скончалась.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Следователи устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

Напомним, что по информации местных СМИ, преступление мужчина совершил на глазах у своих детей. Ружье взял тайком у соседа в сарае.

По уточненным данным, в момент совершения преступления трое малолетних детей находились в соседней комнате. В ближайшее время дети, лишенные семьи, будут переданы органам опеки и попечительства. Также установлено, что охотничье ружье сосед хранил незаконно, а, значит, что мужчину также привлекут к ответственности.