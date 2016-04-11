Киев, 11 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Заявление главы украинского правительства Арсения Яценюка об отставке — достойный поступок, который заслуживает уважения. Об этом, как передает «Укринформ», сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на заседании Согласительного совета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсений Яценюк видит выход

«Как вы знаете, вчера премьер-министр Арсений Яценюк подал в отставку, — сказал Гройсман. — Я понимаю, что это был взвешенный и достойный поступок, возможно, и непростой, но заслуживающий уважения».

Председатель Верховной Рады добавил, что перед украинским парламентом сегодня стоит вопрос о формировании новой коалиции, способной создать «новое реформистское украинское правительство».

«Хочу подчеркнуть, что ответственность сегодня лежит на плечах каждой политической силы парламентской, каждой фракции», — добавил спикер.

10 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что принял решение покинуть свой пост.

«Я принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины, — сказал глава украинского правительства. — 12 апреля решение будет внесено в Верховную Раду».

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