Гройсман об отставке Яценюка: «Достойный поступок»
Киев, 11 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Заявление главы украинского правительства Арсения Яценюка об отставке — достойный поступок, который заслуживает уважения. Об этом, как передает «Укринформ», сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на заседании Согласительного совета.
«Как вы знаете, вчера премьер-министр Арсений Яценюк подал в отставку, — сказал Гройсман. — Я понимаю, что это был взвешенный и достойный поступок, возможно, и непростой, но заслуживающий уважения».
Председатель Верховной Рады добавил, что перед украинским парламентом сегодня стоит вопрос о формировании новой коалиции, способной создать «новое реформистское украинское правительство».
«Хочу подчеркнуть, что ответственность сегодня лежит на плечах каждой политической силы парламентской, каждой фракции», — добавил спикер.
10 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что принял решение покинуть свой пост.
«Я принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины, — сказал глава украинского правительства. — 12 апреля решение будет внесено в Верховную Раду».
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