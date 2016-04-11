Вашингтон, 11 апреля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что страдающим от рака людям легче победить болезнь, если они состоят в супружеских отношениях, сообщает The Guardian.

Эдмунд Блэр Лейтон. Регистрация брака

В своем исследовании они использовали данные из реестра онкологических больных в штате Калифорния. Была проанализирована информация о 800 тысячах человек с диагнозом одной из десяти разновидностей раковых заболеваний, чаще всего вызывающих летальный исход. Исследовался период постановки диагноза с 2000 по 2009 годы, за пациентами следили до конца 2012 года.

Статистические данные показали, что брак положительно влияет на исход заболевания как у женщин, так и у мужчин, но это влияние различается в зависимости от пола, расы и этнической принадлежности. Наибольший положительный эффект узы брака оказывали на пациентов нелатиноамериканского происхождения.

Так, по данным исследователей, неженатые мужчины погибали от рака на 24% чаще, чем их женатые собратья, а вероятность летального исхода среди незамужних пациенток оказалась на 17% выше, чем у замужних женщин.

Ученые полагают, что причиной такой разницы является социальная поддержка, стимулирование своевременного обращения к врачу и напоминание вовремя принять лекарства. Также не следует игнорировать фактор депрессии, которую одинокому человеку побороть значительно сложнее.

Неоспоримым результатом своей работы исследователи считают необходимость включать одиноких пациентов в группу высокого риска.

Стоит отметить, что статистическая база данных, ставшая основой исследования, вызывает большие сомнения, так как учитывает только официально оформленные брачные отношения.