Киев, 11 апреля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Прошение Арсения Яценюка об отставке с поста премьер-министра Украины уже официально передано в парламент.

nv.ua Верховная Рада

Об этом заявил на согласительном совете Верховной рады лидер парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Арсений Яценюк принял государственное решение… я передаю соответствующее заявление», — сказал Бурбак.

Также он заявил, что «Народный фронт» — «команда единомышленников и государственников, которая поддерживает и будем поддерживать своего лидера — Арсения Яценюка».

«А время расставит все на свои места. Оно даст оценку интриганам, популистам и тем, кто действительно ежедневно работал на будущее Украины, потому что верит в него», — подчеркнул Бурбак.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Яценюк заявил, что принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины. Однако это решение еще должна утвердить Верховная рада, которая назначает правительство Украины.