Ярославль, 11 апреля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. 11 апреля прокурор Рыбинска Николай Брядовой подал в отставку. Судя по всему такое решение было принято в связи с тем, что сотрудникам прокуратуры законом Российской Федерации запрещено заниматься политической деятельностью.

Николай Брядовой

Николай Брядовой является кандидатом внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов Государственной Думы России по избирательному округу № 195.

Рыбинскую городскую прокуратуру Николай Брядовой возглавлял с января 2009 года, до этого он шесть лет работал прокурором Некоузского района. Решение об отставке принимает Генеральный прокурор Российской Федерации.