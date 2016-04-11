Курган, 11 апреля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Бывший руководитель Департамента образования и науки правительства Курганской области Дмитрий Пожиленков, уволенный 8 апреля «в связи с семейными обстоятельствами», неделей ранее был лишён водительских прав за езду в пьяном виде.

Официальный сайт Департамента образования и науки Курганской области Дмитрий Пожиленков

Соответствующие постановление судебного участка № 35 г. Кургана от 31 марта 2016 года за номером 187/16 о привлечении Пожиленкова к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») имеется в редакции ИА REGNUM.

Согласно документу, член регионального правительства, управляя личным автомобилем, был остановлен автоинспекторами поздно вечером в Кургане. Сотрудники ГИБДД предложили Пожиленкову пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с использованием алкотектора «Юпитер». На видеозаписи, которую вели гаишники, видно, как чиновник согласился «дунуть» в прибор, а также собственноручно поставил подпись в акте освидетельствования.

Однако на суде глава департамента образования и науки не признал свою вину, заявив, что принимал в тот период лекарства, которое и могло повлиять на результат освидетельствования. Также на суде Пожиленков высказал мнение, что была нарушена процедура привлечения его к административной ответственности, поскольку, как он считает, освидетельствование на состояние опьянения должно проходить в присутствие медработника, а не с использованием «какого-то непонятного прибора».

Мировая судья Татьяна Подкорытова нашла доводы чиновника неубедительными, а в части приёма лекарств — голословными. Смягчающих ответственность обстоятельств суд не установил, зато выяснил, что Пожиленков в течение непродолжительного периода времени повторно совершил административное правонарушение в области дорожного движения.

В итоге чиновник был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года.

В телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Дмитрий Пожиленков уточнил, что будет обжаловать решение мирового судьи. «В установленный законом срок подам апелляцию, там всё понятно будет», — сказал уже бывший директор департамента образования.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Курганской области Алексей Кокорин назначил Дмитрия Пожиленкова на должность главы Департамента образования и науки в ноябре 2015 года. До этого в течение трёх лет Пожиленков возглавлял управление по социальной политике правительства Курганской области, находясь в ранге заместителя губернатора.