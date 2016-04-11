Иркутск, 11 апреля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Собираемость платежей на проведение капремонта с населения в среднем по Иркутской области составляет 56%. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Иркутской области, на заседании комитета по собственности и экономической политике сообщила первый заместитель директора Фонда капремонта Ирина Гладышева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

Неплохая собираемость платежей, 90% и более, отмечена в Усолье-Сибирском, Саянске, Свирске и Братске, Шелехове. Что касается муниципального жилья, то за все время реализации областного закона, ни разу не производилась оплата со стороны Усть-Илимска и Черемхово.

До 2018 года в Иркутской области должно быть отремонтировано 2,2 тысячи домов, что невозможно будет сделать даже при 100-процентной собираемости платежей, сообщил депутат Законодательного Собрания Андрей Микуляк. П его мнению, необходимо наращивать объемы ремонта. По словам заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Дениса Воронова, исполнить программу ремонта многоквартирных домов к этому сроку можно будет только если часть домов из нее убрать, в частности дома так называемой I 335 — серии, которые необходимо признавать аварийными. Таких домов, чей износ составляет более 70%, в Иркутской области более тысячи или порядка 10%.

Председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко сообщила, что в областное правительство будет подготовлена и направлена информация о мерах по совершенствованию правовых положений закона о капремонте МКД. Вопрос останется на контроле парламентариев, и члены комитета намерены вернуться к его рассмотрению в июне 2016 года.