Москва, 11 апреля, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Бюджет Москвы увеличился на 930,7 млн рублей от продажи нежилых помещений с начала 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике, ссылаясь на руководителя Геннадия Дёгтева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Глава департамента уточнил, что было реализовано 70 объектов. Кроме того, ведется заявочная кампания по 383 нежилым помещениям. До конца 2016 года выставят на торги еще 300 помещений площадью до 150 кв. м.

Напомним, бюджет столицы до 2018 года был принят Мосгордумой в 2015 году. Общий объем доходов бюджета города в 2016 году составит 1 трлн 598,9 млрд рублей, а расходов — 1 трлн 646,8 млрд рублей. В 2017 году доходы городского бюджета составят 1 трлн 647,2 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 681 млрд рублей. Доходы бюджета в 2018 году составят 1 трлн 692,6 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 746,5 млрд рублей.