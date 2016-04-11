Калуга, 11 апреля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Мужчина и две маленькие девочки погибли вечером 10 апреля на 61 километре автодороги «Брянск-Киров», после серьезного ДТП в деревне Голосиловка Калужской области, где столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и минивэн Renault Trafic, в котором ехали две семьи с детьми.

Фото пресс-службы УГИБДД по Калужской области

Как сообщили 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, по предварительным данным дорожное происшествие произошло из-за того, что погибший 28-летний водитель ВАЗ 2107, уходя от столкновения с пешеходом, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте, выехал на встречную полосу.

На месте ДТП погибли также двое детей, ехавших в салоне Renault: девочки трех и семи лет. Травмы получили водитель и четверо пассажиров минивэна, а также пешеход, ставший виновником этой трагедии.

Среди пострадавших, получивших травмы — двое мальчиков 2 года и 8 лет. Наиболее тяжелые травмы получил 34-летний водитель Renault. У него множественные переломы и черепно-мозговая травма. Все пострадавшие экстренно госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 322 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано, по состоянию на 16 марта в Калужской области, в которых 58 человек погибли и 423 получили ранения. На трассах федерального значения произошло 22 ДТП. В них погиб 31 человек.

Среди основных причин, повлекших гибель людей, — это выезд на встречную полосу, нарушение скоростного режима, правил расположения техсредства на проезжей части и ее переход в неустановленном месте.

2015 году в калужском регионе зарегистрировано 2 тысячи 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 266 человек погибли и 2 тысячи 710 получили ранения.

С участием детей и подростков произошло 189 ДТП, в которых 5 детей погибли, 208 получили ранения. Вместе с тем, в 2015 году отмечено значительное увеличение аварий по причине неосторожности несовершеннолетних, а также происшествий, в которых дети перевозились с нарушениями требований безопасности.