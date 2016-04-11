Москва, 11 апреля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Официальная Москва благодарна Швейцарии за предоставление дискуссионной площадки по вопросам безопасности в закавказском регионе. Об этом 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы рассмотрели вопросы представительства интересов РФ в Грузии и Грузии в РФ. Мы поблагодарили Швейцарию за выполнение мандата и предоставление Швейцарией дискуссионной площадки по вопросам безопасности в Закавказье», — сказал Лавров.

По его словам, важным блоком отношений двух стран является проблематика безопасности в Европе: «Мы озабочены обострением обстановки в Нагорном Карабахе и призываем стороны соблюдать стороны договорённости о прекращении огня. Заинтересованы, чтобы на политическом треке наблюдались позитивные достижения по урегулирования непростого конфликта».

Напомним, положение в зоне конфликта в Нагорном Карабахе резко обострилось 2 апреля. Вооруженные силы Азербайджана перешли в масштабное наступление по всему фронту. В результате обострения обстановки убито несколько десятков человек с обеих сторон.