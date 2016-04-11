Барнаул, 11 апреля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Доцент кафедры зоологии и физиологии, к.б.н. Алтайского госуниверситета Татьяна Антоненко полагает, что ответственность за ЧП с нападением тигра на ребенка, произошедшее накануне вечером в Барнаульском зоопарке, в первую очередь лежит на родителях. «Подростки нарушили правила посещения зоопарка и проникли на его территорию в позднее время», — отмечает эксперт. Мнение Антоненко приведено в пресс-релизе АлтГУ.

официальный сайт Барнаульского зоопарка ЧП с нападением на девочку в Барнаульском зоопарке

В университете поясняют, что изучением кошачьих Барнаульского зоопарка Татьяна Антоненко занимается уже долгое время. На сегодняшний день в зоопарке обитают два амурских тигра: взрослый Лотос и 3-летняя Багира.

«Тигрица находится в эструсе (особое физиологическое состояние готовности к спариванию), поэтому ей специально и привезли «жениха». Тигр в этот период становится более агрессивным, тем более когда он чувствует самку, к которой его не пускают. Более того, животные в зоопарке живут по четко отработанному режиму, согласно которому на еду, игры и сон отводится определенное время», — подчеркнула зоолог.

«В 10 часов вечера большие кошки уже спят, поэтому разбудить тигра в это время — очень опрометчивый шаг! Еще неизвестно, кто больший стресс испытал: животное или человек. Тигр был разбужен, и девушки пытались проникнуть к нему в клетку. Расстояние между решетками в клетке не позволяет протиснуться человеку, но нога может пройти. Поэтому подростки сами спровоцировали данное поведение животного. У сытого животного нет потребности в охоте, поэтому в этом случае не может быть и речи о нападении тигра на девочек с тем, чтобы их съесть. Если бы у тигра была такая цель, то девочка бы погибла. Лотос повел себя, как обычный хищник, охраняющий свою территорию», — подчеркивает Татьяна Антоненко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 10 апреля около 22:00: двое девочек проникли за двухметровый забор закрытого на ночь зоопарка и направились к клетке с тиграми. Нападение Лотос совершил в тот момент, когда младшая из девочек перелезла через ограждение, непосредственно к клетке. Хищник ухватил ребенка за ноги. Спасли его проходившие мимо граждане, которым удалось отвлечь хищника и оттащить ребенка от клетки. СУ СК по Алтайскому краю проводит проверку данного происшествия.

«Клетки с животными находятся за ограждениями, и в каждом вольере есть камера слежения, в которую попадает две трети клетки. Интересно, что девушки пытались проникнуть с той стороны, где невозможно сделать видеозапись. Более того, около клеток стоят знаки, предупреждающие об опасности близкого нахождения с вольерами», — отметила также зоолог Татьяна Антоненко.

В АлтГУ напомнили, что на сегодняшний день популяция амурского тигра на Дальнем Востоке, территории его обитания, насчитывает всего около 500 особей. Это редкое животное занесено в Красную книгу России и мира.