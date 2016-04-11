Брюссель, 11 апреля, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) намерена выдвинуть предложение о введении безвизового режима для граждан Украины, поскольку Киев «выполнил условия», сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

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По его словам, Евросоюз должен «сдержать обещание перед Украиной, которая выполнила условия». Какие условия — не уточняется. Тем не менее в предложение будет введен пункт о возможности восстановить визовый режим, если произойдет всплеск миграции.

О том, что решение в ЕК о введении безвизового режима подготовлено, 9 апреля заявил Глава МИД Украины Павел Климкин. «Есть четкие заверения, что безвизовый режим — это абсолютно отдельный путь. И если Еврокомиссия дает отмашку, а соответствующее решение внутри Европейской комиссии уже подготовлено, что Украина выполнила полностью все требования на пути к безвизовому режиму, мы движемся к безвизовому режиму», — сказал он в эфире телеканала «Интер».

Напомним, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в марте 2016 года пообещал президенту Украины Петру Порошенко, что законодательная инициатива о либерализации визового режима будет выдвинута ЕК в апреле. Затем ее должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля граждане Нидерландов предсказуемо ответили «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Около 62% пришедших на референдум проголосовали «против», «за» высказались 38%.