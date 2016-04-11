Тбилиси, 11 апреля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Участники кампании «Это тебя касается» обратились с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили и председателю парламента Давиду Усупашвили и потребовали встречи.

Анри Адольф Лесман. Кардиналы в Ватикане. 1895

В распространенном от имени кампании письме подчеркивается необходимость проведения коренной реформы системы тайной слежки и прослушивания граждан. Заявление представителей неправительственных организаций и общественности стало откликом на арест ряда бывших сотрудников МВД, обвиняемых в создании и распространении тайных видеозаписей из личной жизни граждан.

Участники кампании констатируют, что внедренная в прошлые годы практика тайной слежки не искоренена до сих пор, что, по их мнению, свидетельствует о неэффективности проведенных нынешними властями реформ.

«Проведенные в последние годы законодательные и институционные изменения полноценно не смогли ответить на существующие вызовы, и вопрос охраны неприкосновенности личной жизни опять является критическим вызовом», — отмечается в заявлении.

По мнению авторов заявления, помимо своевременного расследования конкретных дел для прекращения преступной практики и шантажа личной жизнью граждан необходимы твердая политическая воля и переломные правовые изменения.

Помимо реформы самой системы тайной слежки представители кампании «Это тебя касается» также требуют создания независимого следственного органа для искоренения проблемы безнаказанности в правоохранительной системе, а также продолжения реформ в системе безопасности и усиления парламентского контроля над этой системой.

Кампания «Это тебя касается» была создана в феврале 2012 года, еще при прежней власти, в знак протеста против незаконной слежки и тайных прослушиваний. Ее участники продолжают активно выступать против вмешательства в личную жизнь граждан и при нынешнем правительстве, тем более, что в последние годы участились факты распространения в интернете записей из личной жизни политиков, представителей общественности и журналистов.