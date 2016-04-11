Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В Ростовской области широко отметят День космонавтики и 55-летие со дня полета первого человека в космос. Всероссийская акция «Подними голову!», посвященная юбилею, состоится и в донской столице. Как проинформировали ИА REGNUM 11 апреля, сотни участников акции запустят в небо дирижабль и сотни шаров.

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В областном центре состоится флэшмоб «Гагаринский старт». На площади Гагарина будет установлена кнопка с надписью «Я люблю космос», нажав на которую буду засчитываться голоса. Их учтут при выборе города, который больше всех любит просторы Галактики. Ожидается, что в акции примут участие около 3 тыс. человек.

Кроме того, завтра всех желающих допоздна будет принимать астрономическая обсерватория в парке имени Горького. Здесь пройдут лекции для людей всех возрастов.

В планетарии можно будет увидеть фильмы о полете первого человека в космос, о том, как осуществить мечту и получить «билет» в просторы Вселенной. Авиатренажер поможет гостям обсерватории почувствовать себя в космосе, а также выполнить фигуры высшего пилотажа.

Для детей организаторы подготовят конкурс рисунков на асфальте на тему космоса, для школьников — экологическую акцию «Заправь ракету!».