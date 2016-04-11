Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует укрепить игровой состав и просматривает итальянский трансферный рынок, сообщает Calcio News 24.

wallpaperscraft.ru ФК «Зенит»

Сообщается, что спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее не только посещал матч серии, А между «Эмполи» и «Фиорентиной», но и просматривал троих футболистов.

Из состава «Фиорентины» «Зенит» интересуют словенский полузащитник Йосип Иличич и хорватский форвард Никола Калинич. Кроме того, польский хавбек «Эмполи» Петр Зелиньски, права на которого принадлежат «Удинезе», также интересует «Зенит».

Стоит отметить, что Петром Зелиньски интересуется также такие клубы как «Наполи», «Рома», «Ювентус».