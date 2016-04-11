Челябинск, 11 апреля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Установка будет производить 35 тысяч кубометров технического кислорода, 30 тысяч кубометров чистого азота, а также около тысячи кубометров аргона в час для нужд ММК.

mmk.ru Магнитогорский металлургический комбинат

ММК увеличит мощность по производству продуктов разделения воздуха в связи со строительством нового агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ-3). Также установка будет выдавать продукты разделения воздуха под давлением, без использования дополнительных кислородных или азотных компрессоров. Это сэкономит примерно 10 мегаватт электроэнергии в час или около 10%. Современная установка, в которой воплощены новейшие разработки криогенного машиностроения, разработана подмосковным заводом «Криогенмаш». Более половины необходимого оборудования уже поставлено на комбинат.