Ставрополь, 11 апреля, 2016, 12:07 — ИА Регнум.



Фото предоставлено пресс-службой администрации города Ессентуки Открытие памятника погибшим сотрудникам МВД в Ессентуках

В городе Ессентуки Ставропольского края открыт памятник военнослужащим МВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Инициатором увековечивания памяти погибших полицейских стала городская общественная организация Ставропольского регионального отделения инвалидов внутренних войск МВД России. У памятника прошел митинг, в котором приняли участие вице-премьер региона Ирина Кувалдина, начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Ченчик, ветераны и участники боевых действий, молодежь. В Ессентуки съехались ветераны внутренних войск, милиции, ОМОНа и спецназа, сослуживцы павших.

«Пусть памятник станет красноречивым напоминанием будущим поколениям о том, что слишком высокую цену платят за мирную жизнь», — сказал на открытии памятника глава города Александр Некристов.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт освятил памятник и отслужил молебен. В завершении церемонии, собравшиеся возложили к обелиску, на котором высечены имена погибших, цветы.

Напомним, курортный город Ессентуки, как многие города Ставрополья, подвергался атаке террористов. Так, 5 декабря 2003 года за километр до подъезда к станции Ессентуки произошел взрыв в электропоезде «Кисловодск — Минеральные Воды». В результате теракта погибло 46 человек, 170 человек было ранено. Мощность бомбы составила 7 килограмм в тротиловом эквиваленте.

А сегодня террорист-смертник подорвал себя у здания МВД Новоселицкого района Ставропольского края. Еще двое намеревались сделать тоже самое, но были уничтожены силовиками. По предварительным данным, пострадавших среди полицейских и мирного населения нет.