Вашингтон, 11 апреля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Ирак повысил добычу нефти в прошлом месяце до рекордных объемов. В марте добыча чёрного золота за сутки составила 4,55 млн, сообщает Bloomberg.

hngn.com Добыча нефти в Ираке

Отмечается, что в феврале суточная добыча нефти составляла 4,46 млн баррелей. Наряду с ростом добычи нефти вырос и её экспорт. В феврале суточный экспорт составлял 3,23 млн баррелей, а в марте — уже 3,81 млн баррелей.

Отмечается, что на 17 апреля намечена конференция стран-членов ОПЕК в Дохе, в которой также примут участие не входящие в организацию крупные экспортёры нефти, в частности Россия. В ходе мероприятия экспортёры должны подтвердить согласие о замораживании объёмов добываемого чёрного золота.

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