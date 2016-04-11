Воронеж, 11 апреля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Самолет, построенный специалистами «Воронежского самолетостроительного общества» для министерства обороны РФ в рамках государственного контракта, совершил первый вылет.

avsim.su Ил-96-400Т

Особенность этого самолета, пишет «Российская газета» 11 апреля, в том, что он перестроен из транспортного Ил-96−400Т, построенного в 20 017 году, и предназначен для перевозки VIP-персон.

Госконтракт на изготовление самолета был заключен в 2014 году. Грузовая кабина перестроена в пассажирский салон. Кроме того, салон самолета оснащен бортовым узлом специальной связи СБУС-96−400.

В 2015 году ВАСО построило для ФСБ России Ил-96−400ВПУ — воздушный пункт управления с салоном повышенной комфортности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на исполнении у ВАСО находится договор о поставке министерству обороны РФ в течение 2013−2017 годов 15 ближнемагистральных самолетов Ан-148−100Е (на этот год запланирована поставка пяти таких лайнеров). В конце 2014 года было заявлено о заказе для ВАСО на строительство также опытных самолетов Ил-112.

Справка ИА REGNUM. ОАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральные самолеты Ан-148. В рамках кооперации ВАСО изготавливает узлы и агрегаты для отечественного самолета Sukhoi SuperJet 100, европейского концерна Airbus, Ан-148 украинской сборки, Ил-76МД-90А.