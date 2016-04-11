Донецк, 11 апреля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В ночь на 11 апреля под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в районе ясиноватского блокпоста (на автотрассе Донецк — Горловка), а также в населенных пунктах Донецк, Спартак, Минеральное, Яковлевка. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщают СМИ со ссылкой на данные источника в силовом ведомстве ДНР.

elitefon.ru Солдаты. Оружие

«Ночью подразделения противника обстреляли из минометов калибра 82 и 120 мм села Спартак, Минеральное, Яковлевка и район ясиноватского блокпоста. Кроме того, под огнем оказался поселок Трудовские и район «Вольво-Центра» (Донецк). Обстрелы начались около 23:00 и закончились после полуночи», — рассказал ДАН собеседник.

По его словам, на донецком направлении украинские силовики выпустили 14 мин. Также под минометный огонь попали позиции ДНР в с. Саханка Новоазовского района (Донетчина).

«Обстрел Саханки начался в 22:10. Всего в ходе обстрела противник выпустил по населенному пункту 14 мин калибра 82 мм», — сказал источник.

В то же время сегодня пресс-служба МЧС ДНР информирует, что в поселке Яковлевка Ясиноватского района в результате прямого попадания снаряда сгорел дачный дом.

«В Ясиноватском районе в поселке Яковлевка произошел пожар в дачном доме садоводческого общества «Факел». В результате пожара дом уничтожен полностью. Причина пожара — попадание взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении, передает корреспондент ИА REGNUM.

В свою очередь 11 апреля на брифинге руководитель пресс-центра «АТО» в Киеве, подполковник ВСУ Виктор Шубец отметил, что с 18:00 вчерашнего вечера по сегодняшнее утро ВС ДНР и ЛНР 64 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

По его словам, противник поддерживает высокую интенсивность ведения огня, в частности, позиции ВСУ в населенных пунктах Троицкое и Луганское был обстреляны из минометов калибра 120 мм, а из калибра 82 мм — вблизи Талаковки, Широкино, Майорска и Новоселовки.

«Активность врага наблюдалась и на окраине Авдеевки, где мины обоих калибров (82 и 120 мм) были направлены по украинским бойцам в промышленной зоне», — добавил Шубец.

Он сообщил, что укрепления украинских войск в районе Бердянского ВС ДНР обстреляли из ствольной артиллерии, «в частности с направления Саханки было зафиксировано 35 выстрелов из оружия калибра 122 мм». Шубец также проинформировал, что в Опытном, Марьинке, Станице Луганской, Павлополе, Зайцево, Новотроицком, Песках, Новгородском и Верхнеторецком позиции ВСУ были обстреляны из зенитных установок, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и снайперов.

ИА REGNUM напоминает, что 10 апреля замкомандующего корпусом Минобороны Эдуард Басурин не исключил попыток наступления ВСУ в праздник Воскресения Христова, 1 мая.

«Мы не исключаем, что украинские силовики будут предпринимать попытки наступательных действий, к примеру, в Пасху, или другие православные праздники. Возможны также провокации к 9 мая», — считает Басурин.