Москва, 11 апреля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Официальная Москва полностью разделяет оценку взаимодействия между РФ и Швейцарией, данную в Женеве. Об этом 11 апреля, открывая переговоры с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«У нас регулярные встречи, отрадно что мы проводим эти переговоры через месяц после 70-летнего юбилея восстановления дипотношений. Мы в этой связи обменялись поздравительными телеграммами, полностью разделяем Вашу оценку нашего взаимодействия», — сказал Лавров.

Он поздравил швейцарского министра с переизбранием на пост главы Федерального департамента иностранных дел: «Мы ознакомились с внешнеполитической стратегией Швейцарии на 2016−2019 годы и приветствуем тот факт, что в ней подтвержден курс на стратегическое партнерство с Россией и на активизацию связей. Мы разделяем такой подход. У нас накоплен солидный багаж отношений и механизмов сотрудничества, нацелены на их умножение».

Лавров выразил надежду на то, что стороны смогут обсудить «все аспекты двусторонних отношений, международные и региональные вопросы, задачи укрепления евробезопасности — той сферы, где Швейцария традиционно играет конструктивную роль».

Напомним, глава МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер прибыл в Москву с визитом 11 апреля.