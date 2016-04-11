Лавров: РФ ценит курс Швейцарии на стратегическое партнёрство с Россией
Москва, 11 апреля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Официальная Москва полностью разделяет оценку взаимодействия между РФ и Швейцарией, данную в Женеве. Об этом 11 апреля, открывая переговоры с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У нас регулярные встречи, отрадно что мы проводим эти переговоры через месяц после 70-летнего юбилея восстановления дипотношений. Мы в этой связи обменялись поздравительными телеграммами, полностью разделяем Вашу оценку нашего взаимодействия», — сказал Лавров.
Он поздравил швейцарского министра с переизбранием на пост главы Федерального департамента иностранных дел: «Мы ознакомились с внешнеполитической стратегией Швейцарии на 2016−2019 годы и приветствуем тот факт, что в ней подтвержден курс на стратегическое партнерство с Россией и на активизацию связей. Мы разделяем такой подход. У нас накоплен солидный багаж отношений и механизмов сотрудничества, нацелены на их умножение».
Лавров выразил надежду на то, что стороны смогут обсудить «все аспекты двусторонних отношений, международные и региональные вопросы, задачи укрепления евробезопасности — той сферы, где Швейцария традиционно играет конструктивную роль».
Напомним, глава МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер прибыл в Москву с визитом 11 апреля.