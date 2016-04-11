Ярославль, 11 апреля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Экс-депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон требует привлечь к уголовной ответственности председателя муниципалитета Павла Зарубина. По мнению Симона, лозунг «Хватит кормить Москву!», с которым Зарубин идет на праймериз «Единой России» в Госдуму, направлен на возбуждение ненависти и вражды среди населения.

фото муниципалитета Ярославля Павел Зарубин

Соответствующее заявление в СУ СКР по Ярославской области Александр Симон опубликовал в соцсетях. Действия Зарубина Симон предлагает квалифицировать по ч. 1 ст. 282 УК РФ. По его мнению, лозунг кандидата, размещенный в СМИ и интернете, направлен на возбуждение в условиях экономического кризиса ненависти и вражды населения Ярославской области к жителям столицы.

Кроме того, отмечает Симон в заявлении в СКР, этот посыл может создать условия для дестабилизации социально-политической ситуации в регионе, которая, в свою очередь, может превратиться в кризис и затем перерасти в «общероссийскую волну недовольства с далеко идущими последствиями».

«Ситуация в данном случае усугубляется еще и тем обстоятельством, что с подобным антироссийским по сути лозунгом на выборы в Государственную думу РФ идет глава местного самоуправления г. Ярославля, усугубляющий неприязненное (пусть и не без оснований) отношение жителей провинции к Москве и возбуждающий своей «антимосковской» пропагандой ненависть и вражду, поскольку в уязвимых регионах (а Ярославль, без всякого сомнения, таковым является) имеется накопленное десятилетиями «недовольство Москвой», — поясняется в заявлении Симона в Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

Председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин не счел целесообразным комментировать заявление Александр Симона, однако нашел нужным пояснить общественности, что под призывом «Хватит кормить Москву!» подразумевалась необходимость пересмотра межбюджетных отношений.

«В 2015 году из 86 миллиардов рублей, которые были заплачены всеми предприятиями и жителями города Ярославля в виде налогов, в бюджет нашего города поступило всего 5 миллиардов, то есть всего около 6 процентов. Все остальные налоги ушли в федеральный и областной бюджеты. Учитывая, что в городе есть немало проблем, на решение которых катастрофически не хватает денег, такая ситуация мне, как депутату и председателю муниципалитета, кажется несправедливой. О том, что нужно сбалансировать полномочия и доходы, неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Но чиновники замотали поручение главы государства, им выгодно концентрировать все деньги в столице. Поэтому сегодня очень важно не упустить шанс и на федеральных выборах заявить нашу общую позицию. Ярославлю, как и многим другим городам России, очень нужны дополнительные деньги на решение наших проблем — общественный транспорт, ремонт дорог, расселение жилья, строительство детских садов, школ и бассейнов, Карабулинскую развязку, другие крупные проекты», — говорится в программном заявлении Павла Зарубина.