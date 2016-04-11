Пекин, 11 апреля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Модернизированный седан Citroen C4 сфотографирован в Китае фотошпионами. Снимки опубликованы на портале Autohome.

planet-today.ru Обновленный седан Citroen C4

На фото видны новые бамперы, решетка радиатора, головная оптика и противотуманные фары. Изменения, произошедшие в салоне автомобиля, остались тайной.

В КНР эта модель предлагается под названием Citroen C4L.

Сообщается, что двигатели и колесная база остались прежними, C4L оснащается бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 литра, и 1,6 литра, или бензиновым 1,8-литровым двигателем.

Изменилась длина (автомобиль стал на 55 мм длиннее) и, незначительно, высота (добавились 2 мм).

По непроверенной информации, премьера обновленной модели состоится в конце апреля на Пекинском автосалоне.

В России продается «старая» модель Citroen C4 по цене от 904 000 рублей в зависимости от комплектации. Производство этого седана для российского рынка организовано на калужском заводе «ПСМА Рус».