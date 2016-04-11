Одесса, Украина, 11 апреля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Оркестр Национальной гвардии Украины исполнил известную композицию российской группы «Ленинград» под названием «Экспонат» (называемую в народе «лабутены»). Как сообщают украинские СМИ, музыканты выступили на Думской площади в Одессе в воскресенье, 10 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM На лабутенах

Отметим, что свой «артистический номер» участники коллектива сопровождали пританцовыванием, а дирижер бодро жонглировал своим «жезлом».

Добавим, что видеозапись с выступлением Нацгвардии Украины набирает большую популярность в социальных сетях.