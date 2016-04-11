Душанбе, 11 апреля, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Посольство Таджикистана в России направило ноту в МИД РФ с требованием проведения объективного расследования в связи с нападением на таджикского гражданина в московском метро. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-атташе посольства Сарвара Бахти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба безопасности московского метрополитена

«В Следственном комитете все хотят разыграть так, как будто оружие было применено в результате драки. Но это не так. На самом деле, все произошло на национальной почве. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы было возбуждено дело именно на национальной почве», — говорит родственник потерпевшего.

Напомним, 8 апреля в вагоне электропоезда на станции метро «Калужская» гражданин России несколько раз выстрелил из травматического пистолета «Оса» в гражданина Таджикистана. Родственники потерпевшего говорят, что врачи извлекли три пули. По версии следствия, инцидент произошел в результате словесного конфликта. Устроивший стрельбу гражданин России взят под стражу, против него возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), потерпевший госпитализирован.