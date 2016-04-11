Брейтово, Ярославская область, 11 апреля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Глава Брейтовского района Ярославской области Андрей Карпов добровольно покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте территориального развития Ярославской области.

Карпов написал заявление о сложении с себя полномочий главы района. Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов обратился к собранию представителей района с требованием об удалении главы в отставку в связи с январским ЧП, оставившем часть райцентра без отопления. Однако Карпов не стал ждать рассмотрения этого вопроса и покинул пост сам.

«Сегодня на собрании представителей Брейтовского района председатель зачитал заявление Карпова об отставке. Процедура такая, что утверждения не требуется, депутаты приняли это к сведению. Сам Андрей Карпов на заседание не пришел», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента территориального развития Ярославской области Владимир Демьянов.

11 апреля последний рабочий день Андрея Карпова. Исполнять его обязанности временно будет заместитель главы по социальной политике Елена Мынова. Также в ближайшее время собрание представителей района объявит конкурс на должность главы администрации района.