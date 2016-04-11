Вашингтон, 11 апреля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Группа американских ученых из компании Microsoft и Вашингтонского университета предлагает записывать информацию на молекулах ДНК для долгосрочного хранения цифровых данных, сообщает Tech Times.

sanyuanyijingcao.com.cn ДНК

Исследование проводилось после того, как были опубликованы предположения о том, что к 2020 году общемировой объём хранящейся цифровой информации вырастет в десять раз.

Одним из методов решения этой проблемы ученые называют перевод в код ДНК цифровых изображений, которые потом можно будет с молекулы считать.

Ученые описали технику, позволившую им успешно кодировать четыре файла с изображениями в нуклеотидную последовательность фрагментов синтетической ДНК.

Ученым удалось перевести составляющие цифрового кода в комбинацию нуклеотидов, при помощи которых происходит запись информации ДНК. Стоит отметить, что в молекулу были введены специальные отметки, маркирующие начало и конец записи. Затем был произведен синтез искусственной ДНК, содержащей введенную информацию. После чего ученым удалось воссоздать все четыре изображения. Особо подчеркивается, что изображения удалось реконструировать без потери качества.

Авторы исследования заявляют, что молекулы ДНК способны хранить информацию в миллионы раз плотнее используемых сейчас носителей.