Махачкала, 11 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции введен накануне, 10 апреля, в Магарамкентском районе Дагестана. Как сообщили в Оперативном штабе, правовой режим введен с 05:30 в связи с проводимыми оперативно-разыскными мероприятиями по поиску членов бандитского подполья и их пособников.

derbrayon.ru Дербентский район. Дагестан

Режим КТО введен в целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, пишет «Интерфакс».

Напомним, 11 марта режим КТО был введен в двух горных районах Дагестана. На территории Ботлихского и Хунзахского районов ведутся поиски боевиков и лиц, связанных с бандподпольем.

2 марта режим КТО был введен на территории Дербентского района Дагестана. Еще в трех районах на юге республики — Табасаранском, Хивском и Сулейман-Стальском — режим контртеррористической операции был объявлен с 17 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля, у поста ГИБДД недалеко от поселка Джемикент Дербентского района террорист-смертник подорвал автомашину «Лада-Приора». Погибли два сотрудника полиции. Среди пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести, семь полицейских и шесть гражданских лиц.