Донецк, 11 апреля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Отставка с поста премьер-министра Украины Арсения Яценюка сопоставима с музыкальными усилиями персонажей басни Ивана Крылова «Квартет». Как сообщают СМИ ДНР, об этом сегодня, 11 апреля, заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя грядущие ротации в правительстве Украины.

bolshoyvopros.ru Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет»

«Помните — «а вы, друзья, как ни садитесь…»? Как бы ни садились и ни пересаживались из кресла в кресло участники государственного переворота, «музыки» у них не будет, государство построить у них не получится», — сказал в комментарии ДАН Захарченко.

Глава ДНР считает, что власть, которая пришла в результате государственного переворота, не способна эффективно управлять государством.

«Где и как получили Порошенко, Яценюк и прочие власть? На майдане преступным путем, при помощи мошенничества и убийства. Ну и какая музыка может получиться у таких, с позволения сказать, «музыкантов»?» — задался вопросом Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Арсений Яценюк официально объявил о решении покинуть свой пост главы правительства и предварительном согласии поддержать кандидатуру нынешнего спикера парламента Владимира Гройсмана на пост премьер-министра.