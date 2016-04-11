Рига, 11 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. С 11 по 14 апреля в Риге пройдет закрытый семинар НАТО, на котором представители командных структур альянса обсудят стратегически важные вопросы и вызовы международной безопасности, сообщает ЛЕТА со ссылкой на информацию полученную в Министерстве обороны.

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На семинар «Allied Reach 2016» соберутся около 250 военных лидеров НАТО, экспертов по безопасности, в том числе 63 генерала. Его посетят командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-лейтенант Раймонд Граубе; председатель Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел; верховный главнокомандующий по трансформации НАТО, генерал Дени Мерсье; командующий Объединенными силами НАТО в Брунсуме, генерал Сальваторе Фарина; замкомандующего Верховного командования союзных сил в Европе, генерал Эдриан Брэдшоу и ряд других деятелей.

«Это честь, что семинар пройдет в Латвии. Он проводится в примечательное для нас время, поскольку идет интенсивная подготовка к Варшавскому саммиту НАТО. Он предоставит уникальную возможность военным лидерам НАТО обсудить необходимые перемены, которые нужно внести, чтобы НАТО могло противостоять нынешним и будущим вызовам», — подчеркнул министр обороны Раймонд Бергманис.

Программа семинара составлена в тесном контакте с командованием по трансформации НАТО, командующим европейскими силами США, Международным военным штабом и Военным комитетом НАТО, отмечает издание.

Напомним, с 17 по 29 апреля в Латвии планируются совместные военные учения НВС Латвии и иностранных подразделений «Summer Shield XIII». В этих учениях будут участвовать подразделения сухопутных сил Латвии, Канады, Германии, США, Литвы и Финляндии. Также с 6 по 13 мая на территории Латвии будут проходить совместные военные учения НВС и иностранных подразделений «Baltic Fortress 16». Эти учения военно-морских сил проводятся в одной из стран Прибалтики по принципу ротации. В них примут участие подразделения вооруженных сил Латвии, Литвы, Эстонии и двух групп НАТО. А уже 11 июня в Латвии начнутся военные учения «Saber Strike». В этих объединенных учениях сухопутных и военно-воздушных сил будут участвовать подразделения вооруженных сил Латвии, Литвы, Эстонии, США, Великобритании и Дании. Продлятся они до 22 июня.