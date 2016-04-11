Тегеран, 11 апреля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Иран получил от России первую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом, как передает НТВ, заявил представитель иранского МИД Хосейн Джабери Ансари.

alwafd.org ЗРК С-300

«Мы (власти Ирана) уже объявляли, что, несмотря на некоторые изменения во времени доставки, сделка находится в процессе выполнения, — сказал Ансари. — Сегодня я должен объявить, что первая часть этого снаряжения прибыла в Иран, и поставки других частей продолжаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2007 году Россия и Иран подписали контракт о поставке Тегерану пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПМУ-1 в составе 40 пусковых установок на сумму около $800 млн.

Однако из-за санкций Совета Безопасности ООН в 2010 году, контракт был заморожен. Совбез тогда запретил передавать Ирану высокотехнологичное оружие из-за ядерной программы Тегерана.

В апреле прошлого года после прогресса в переговорах по иранской ядерной программе запрет на поставку С-300 в Иран был снят.