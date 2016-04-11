Краснодар, 11 апреля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В квартирах жителей кубанской столицы отключили батареи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 11 апреля, согласно постановлению, подписанному главой Краснодара Владимиром Евлановым, подачу тепла в дома горожан теплоснабжающие организации прекратили с сегодняшнего дня.

guide.travel.ru Краснодар

Это связано с повышением температуры наружного воздуха до плюсовых температур. Кроме того, отключить батареи просили сами горожане. В мэрию по этому поводу поступили многочисленные обращения.

Завершить подачу теплоснабжения на объекты жилого фонда, хозяйствующие субъекты с 11 апреля — даты окончания отопительного сезона — рекомендовано основным теплоснабжающим организациям: Краснодарской ТЭЦ, ОАО «Краснодартеплосеть», филиалу ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго» (АТЭК), а также предприятиям и учреждениям, имеющим на своем балансе отопительные котельные.

«Что касается детских садов и лечебных учреждений, то отключать там отопление будут по заявочному принципу, пока соответствующая заявка не поступила, теплоснабжение будет осуществляться», — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Напомним, на территории Краснодара расположено более 6,1 тыс. многоквартирных жилых домов, из которых более 3730 — с центральной системой отопления. Теплоснабжение жилых массивов и объектов социальной сферы города осуществляется от ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (Краснодарская ТЭЦ) и более 240 муниципальных и ведомственных отопительных котельных.

Также по теме: Более 200 домов и соцобъектов в Краснодаре остались без тепла из-за аварии

В Краснодаре прорвало теплотрассу

Авария оставила без воды и тепла 12 школ и детсадов Краснодара

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году отопительный сезон в Краснодаре стартовал с 8 октября. Тепло начало поступать в детские сады, больницы, поликлиники и другие лечебные учреждения, а в жилом фонде батареи включили с 13 октября.