Самара, 11 апреля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Матч 23-го тура чемпионата России пройдёт 11 апреля в Самаре между «Крыльями Советов» и «Локомотивом», сообщает «Чемпионат».

fclm.ru Матч между ФК «Крылья Советов» и ФК «Локомотив»

Встреча начнется в 18:00 на стадионе «Металлург». Матч будет судить бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«Крылья Советов» и «Локомотив» играли друг с другом 44 раза. «Локомотив» выиграл 26 раз, восемь встреч завершились вничью, а 10 побед одержали «Крылья Советов».

Последняя встреча команд в сентябре 2015 года завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:0.

Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке.