Пекин, 11 апреля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. К 2050 г. КНР станет одной из ведущих футбольных держав. С соответствующим заявлением выступил представитель Национальной комиссии развития и реформ КНР.

futbolakademi.net Китайские болельщики

Китайские чиновники подготовили долгосрочный план развития футбола в самом густонаселенном государстве. Представленный план состоит из 3 этапов, каждый из которых занимает около 10 лет.

Первый этап начнется в 2020 г. — к этому времени в Китае будут построены около 20 тыс. футбольных школ, где будут заниматься около 30 млн школьников, пишет «Синьхуа».

Второй этап (2021−2030 гг.) ознаменует всеобщую популяризацию футбола как национального вида спорта. К этому моменту в КНР будет заложена собственная футбольная школа, в создании которой примут участие всемирно известные футболисты и тренеры.

На заключительном этапе, который продлится до 2050 г. власти КНР активно займутся развитием национальной футбольной лиги. К этому моменту большинство иностранных легионеров, выступающих за китайские клубы, будут заменены молодыми выпускниками китайских футбольных академий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте стало известно, что ФК Гуанчжоу Эвергранд стал самым дорогим футбольным клубом в мире. Рыночная стоимость футбольной команды составила $3,35 млрд.